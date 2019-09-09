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Шойгу пригласил Парли принять участие в параде Победы в Москве в 2020 году
09 сентября 2019, 23:39 • 46 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил министра обороны Франции Флоранс Парли, а также военных республики принять участие в параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС.
«Будем рады видеть госпожу Парли и французских военнослужащих на параде на Красной площади в честь 75-й годовщины нашей общей победы над фашизмом», — сказал Шойгу по итогам встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате «2+2».
Кроме того, он выразил благодарность Парли за деловой и конструктивный диалог. Российский министр посчитал, что благодаря прошедшей встрече можно будет достичь конкретных и значимых результатов в развитии отношений двух государств в сфере безопасности.
По словам Шойгу, Минобороны России готово сотрудничать с военным ведомством Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные. Он подчеркнул, что главы военных ведомств на данный момент проделали хороший путь для сближения взглядов.
3 сентября Шойгу провел телефонные переговоры с Парли. Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что телефонный разговор был проведен с целью подготовки российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Мероприятие проходило 9 сентября в Москве в формате «2+2» — помимо министров обороны, в нем приняли участие представители внешнеполитических ведомств.
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