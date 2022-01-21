Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Главная / Политика

Шойгу пригласил главу минобороны Британии на встречу в Москве

21 января 2022, 18:25  •  31 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил британскому коллеге Бену Уоллесу провести переговоры в Москве.
«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время», — сообщили в российском военном ведомстве.
В своем обращении Шойгу напомнил Уоллесу, что «возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году». Тогда переговоры министров проводились в формате «2+2».
«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», — цитирует военное ведомство Шойгу.
17 января в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон. По его словам, британская сторона готова вести конструктивный диалог в духе доброй воли и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности.
В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
18 декабря Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



31
Источник
Похожие новости
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
21 января 2022, 12:00
Этого не покажут по ТВ: Тайная встреча главы офиса Зеленского раскрыла многоходовку Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не п...
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "ответку"
16 января 2022, 04:35
Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: "Почему не 24?"
18 января 2022, 08:10
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипломатов на Украине
15 января 2022, 17:30
Диванные войска Украины объявили мобилизацию
18 января 2022, 14:00
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
16 января 2022, 01:35
В ожидании гарантий безопасности: почему США и НАТО заявили о готовности к новым переговорам с Россией
15 января 2022, 01:45
"Зеленский никак не может понять": Пушков объяснил, в чём заблуждается президент Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.