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Шойгу приедет на Украину, и из Киева "ломанутся все" - Клинцевич
18 июля 2021, 20:25 • 416 • Политика
Как иронично заявил экс-сенатор Франц Клинцевич, если министр обороны России Сергей Шойгу действительно приедет на Украину, то из Киева в панике "ломанутся все".
Украинским политикам не стоит вызывать повесткой в Мариуполь главу Минобороны России Сергея Шойгу. Об этом РИА ФАН заявил глава Российского союза ветеранов Афганистана и экс-сенатор Франц Клинцевич.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) намерена допросить министра обороны России Сергея Шойгу. Ему намерены вручить "письменное подозрение" по обвинению в создании "незаконных военизированных формирований".
По мнению Клинцевича, очень сложно комментировать действия "идиотов" из Киева, которые всё делают "ради рекламы и хайпа". К тому же он не рекомендует украинским правоохранителям вызывать Шойгу.
"Если вдруг Шойгу надумает приехать с парой воздушно-десантных дивизий и Силами специальных операций, то как они тогда его будут допрашивать? Мне смешно. Как бы они потом все из Киева не ломанулись", - пошутил экс-сенатор.
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