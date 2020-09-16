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Шойгу прибыл в Белоруссию: Раскрыта цель поездки министра

16 сентября 2020, 15:50  •  74 • Политика
Сергей Шойгу вместе с военной делегацией РФ прибыл в Белоруссию. Раскрыта цель поездки российского министра обороны. Отмечается, что стороны в рамках переговоров обсудят тему двусторонних партнёрских взаимоотношений в военной сфере.
В Минск с официальным визитом прибыл глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Соответствующее сообщение появилось на сайте белорусского военного ведомства.
Российский министр возглавил военную делегацию РФ. Отмечается, что стороны в рамках переговоров обсудят тему двусторонних партнёрских взаимоотношений в военной сфере.

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