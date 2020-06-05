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Шойгу потушит нефтяную скважину в Иркутской области ударом "Рапиры"

05 июня 2020, 22:20  •  28 • В России

Пришло время военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) показать свою боевую подготовку. Министр обороны Сергей Шойгу поставил подчиненным нестандартную задачу: срезать точным выстрелом из противотанковой пушки фонтанную арматуру горящей скважины.

- Артиллеристы из Самарской области в ближайшее время вылетят на нефтедобывающие предприятие в Усть-Кутский район Иркутской области. Соответствующее решение принял министр обороны генерал армии Сергей Шойгу после обращения к нему врио главы региона Игоря Кобзева, - заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Для оперативной доставки группы противотанкового расчета и пушки в Иркутскую область выделен военно-транспортный самолет Ил-76. Гуманитарную задачу артиллеристам будет необходимо выполнить к 8 июня.

- При тушении пожара на скважине, связанного с разгерметизацией фонтанной арматуры на нефтепроводе, будет применяться противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить нефтяникам противовыбросовое оборудование для герметизации скважины, - отметил Лапин.

Напомним, пожар на скважине Аянского нефтяного месторождения ООО "Тихоокеанский терминал" на территории Усть-Кутского района Иркутской области произошел 30 мая. Попытки снизить давление и сбить пламя ни к чему не привели.

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