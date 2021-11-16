|
Шойгу потребовал от Армении и Азербайджана прекратить эскалацию - Минобороны
16 ноября 2021, 20:35 • 130 • Политика
Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить эскалацию обстановки во время телефонных переговоров по ситуации на азербайджано-армянской границе.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана и призвал их прекратить эскалацию обстановки на границе между странами.
Речь идёт о новом витке конфликта между Баку и Ереваном, который начался во вторник 16 ноября. Стороны обмениваются ударами, поступает информация о потерях с обеих сторон.
- гласит сообщение пресс-службы Минобороны России.
Напомним, что Армения и Азербайджан ведут бои в районе горы Килисали на азербайджано-армянской границе. При этом Баку обвиняет Ереван во вторжении.
Напомним, что отношения между Арменией и Азербайджаном продолжают оставаться очень напряжёнными из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью прошлого года между странами состоялся кровопролитный конфликт, который продолжался несколько месяцев. При посредничестве России стороны заключили мирное соглашение, однако теперь ситуация снова обострилась.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2021, 05:25
|
13 ноября 2021, 16:45
|
14 ноября 2021, 06:10
|
14 ноября 2021, 11:25
|
14 ноября 2021, 02:05
|
10 ноября 2021, 14:40
|
14 ноября 2021, 04:25