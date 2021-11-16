Шойгу потребовал от Армении и Азербайджана прекратить эскалацию - Минобороны

Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить эскалацию обстановки во время телефонных переговоров по ситуации на азербайджано-армянской границе.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана и призвал их прекратить эскалацию обстановки на границе между странами.

Речь идёт о новом витке конфликта между Баку и Ереваном, который начался во вторник 16 ноября. Стороны обмениваются ударами, поступает информация о потерях с обеих сторон.

Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки,

- гласит сообщение пресс-службы Минобороны России.

Напомним, что Армения и Азербайджан ведут бои в районе горы Килисали на азербайджано-армянской границе. При этом Баку обвиняет Ереван во вторжении.

Напомним, что отношения между Арменией и Азербайджаном продолжают оставаться очень напряжёнными из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью прошлого года между странами состоялся кровопролитный конфликт, который продолжался несколько месяцев. При посредничестве России стороны заключили мирное соглашение, однако теперь ситуация снова обострилась.