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Шойгу потребовал от Армении и Азербайджана прекратить эскалацию - Минобороны

16 ноября 2021, 20:35  •  130 • Политика
Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить эскалацию обстановки во время телефонных переговоров по ситуации на азербайджано-армянской границе.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана и призвал их прекратить эскалацию обстановки на границе между странами.
Речь идёт о новом витке конфликта между Баку и Ереваном, который начался во вторник 16 ноября. Стороны обмениваются ударами, поступает информация о потерях с обеих сторон.
Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки,
- гласит сообщение пресс-службы Минобороны России.
Напомним, что Армения и Азербайджан ведут бои в районе горы Килисали на азербайджано-армянской границе. При этом Баку обвиняет Ереван во вторжении.
Напомним, что отношения между Арменией и Азербайджаном продолжают оставаться очень напряжёнными из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью прошлого года между странами состоялся кровопролитный конфликт, который продолжался несколько месяцев. При посредничестве России стороны заключили мирное соглашение, однако теперь ситуация снова обострилась.

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