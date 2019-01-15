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Шойгу поставил пять задач, которые укрепят ядерный потенциал России

15 января 2019, 17:40  •  71 • В России

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал пять приоритетных направлений развития Вооруженных Сил в 2019 году.

- Первое. В текущем году нам предстоит продолжить укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. В частности, перевооружить четыре полка на ракетный комплекс "Ярс" (межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися головными частями - прим.ред.), и приступить к развертыванию ракетного полка с новейшим комплексом "Авангард" (его гиперзвуковая ракета на скорости 20 М, как плазменный шар, маневрируя в атмосфере проходит через любую противоракетную защиту - прим. ред.). Обеспечить выполнение планов по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", оснащенный баллистическими ракетами "Булава", - заявил министр на расширенном заседании Коллегии Минобороны.

Очевидно, что акцент главой ведомства сделан на многообразие способов размещения новых неуязвимых ракет.

Особое внимание глава военного ведомства обратил на боевые навыки военнослужащих, которым доверены новейшее вооружение: "Второе. Провести запланированные учения и тренировки, в том числе стратегическое учение "Центр-2019", учение стратегических ядерных сил "Гром" и совместное учение вооруженных сил России и Белоруссии "Щит Союза - 2019""

На третье место министр поставил развитие средств системы управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы.

"Завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных", - подчеркнул министр.

Это говорит о том, что российская наука уже нашла способ, чтобы пролеты разведывательных самолетов НАТО над акваториями Черного и Балтийского моря стали абсолютно бесполезными и затратными.

"Четвертое. Обеспечить эффективный контроль за реализацией государственной программы вооружения и заданий гособоронзаказа", - отметил Шойгу.

Когда распределяются триллионы без контроля за подрядчиками не могут обойтись ни в одной стране мира. К счастью, наши силовики научились выявлять недобросовестных исполнителей гособоронзаказа, выдерживать многозначительную паузу, а к концу работ отправлять фигурантов уголовных дел под суд.

"Пятое. Следует более активно развивать военное сотрудничество с союзниками, прежде всего по линии Организации Договора о коллективной безопасности, - не забыл Шойгу о ближайших соседях.

Деньги на выполнение плана Шойгу есть: на реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных Сил в текущем году предусмотрено более одного триллиона четырехсот сорока миллиардов рублей.

"Почти 71 процент от этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов, с тем чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67 процентов, - сказал глава военного ведомства, отметив, что реализация перечисленных задач позволит гарантированно защищать национальные интересы государства.

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