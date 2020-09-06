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Шойгу поставил флот США в тупик простым вопросом. Чем ответят американцы?

06 сентября 2020, 11:05  •  224 • Политика
Глава Минобороны России прокомментировал активность флота США в Чёрном море. "Каждый месяц вы слышите об этом, что там некорректно чего-то сопроводили не так… Но а чего они там делают?" - спросил Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу изящно ответил на претензии США по поводу "опасных манёвров" в Чёрном море. Фрагмент интервью главы Минобороны показали в программе "60 минут".
Шойгу напомнил американской стороне, что флот России не ходит туда-сюда у берегов Сан-Франциско. Это корабли флота США регулярно наведываются в Чёрное море. А российские корабли их просто сопровождают.
"Каждый месяц вы слышите об этом, что там некорректно чего-то сопроводили не так… Да, там ещё у них есть: непрофессионально, некорректно и т.д. Там набора слов хватает. Но а чего они там делают?" - задал вопрос по существу Сергей Шойгу.
Напомним, что США и НАТО пробуют границу России на прочность как на воде, так и в воздухе. Только на этой неделе российским истребителям приходилось несколько раз отгонять от Крыма стратегические бомбардировщики США.

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