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Шойгу поставил двойку по истории немецкому министру
02 декабря 2020, 17:00 • 98 • В мире
Министр обороны РФ Сергей Шойгу абсолютно верно поставил на место главу бундесвера Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила, будто её страна должна разговаривать с Россией "с позиции силы". Об этом Царьграду заявили российские эксперты.
Напомним, что конфликт начался после высказывания министра ФРГ, которая анонсировала совместное со странами Прибалтики и прочими "младоевропейцами" давление на Россию (разговор "с позиции силы") в вопросе разоружения.
Российский министр обороны Сергей Шойгу сравнил её высказывания с выступлением школьницы и напомнил, что предыдущему министру обороны Урсуле фон дер Ляйен на аналогичное предложение советовал "у дедушки спросить, каково это – разговаривать с нами с позиции силы".
– заявил Шойгу.
"Сергей Шойгу всё сказал правильно, отвечая министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по поводу её слов о необходимости разговаривать с Россией с позиции силы. История подробно знает эти истории, когда любители подобного стиля разговора с Россией попытались воплотить их на практике – Наполеон, Гитлер и многие другие.
Хотел бы обратить внимание в связи со словами Аннегрет Крамп-Карренбауэр на другое, на то, кто говорит такие вещи. Их говорит министр обороны оккупированной до сих пор страны. Германия до сих пор, с 1945 года, оккупирована войсками США.
Поэтому, конечно, министру обороны Германии можно только посочувствовать. Воспринимать слова министра обороны оккупированной страны как угрозу – это несерьёзно. Если что, можем и повторить", – говорит Юрий Баранчик, заместитель директора Института РУССТРАТ.
По мнению российского политолога Армена Гаспаряна, слова немецкого министра обороны говорят о её плохом образовании и особо циничны в годовщину Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками.
– заявил Гаспарян.
"Шойгу хорошо ответил. Вообще немцам, и тем более министру обороны и так далее, нужно вообще думать, что говорят. После Второй мировой войны и геноцида, который устроили они, вообще надо бы ликвидировать и армию, и министерство обороны Германии, и надолго, чтобы в принципе не смели вообще рассуждать про какую-то позицию силы и так далее. Поэтому Шойгу правильно ответил, тут нечего добавить", – согласился с ним политолог Олег Матвейчев.
Напомнил об "уроках истории" для Германии Герой России председатель организации "Офицеры России" Сергей Липовой:
"Германия уже как-то говорила с Россией "с позиции силы". Результаты разговора ей тогда очень не понравились. И называть подобное "традицией" повернётся язык только у неграмотного, недалёкого и неумного человека. А если подобные люди стоят у власти, то это огромная проблема для самой Германии. Вот её пусть и решают. Можно даже "с позиции силы". Называть силой полную зависимость от "хозяев" тоже как-то глупо. Если Германия рассчитывает, что при подобном стиле разговора с Россией её защитят США, то она очень сильно ошибается. У Штатов нет друзей, у них есть холопы. И Германия занимает среди них не самое главное место.
Поэтому разговаривать с Россией ей придётся исключительно вежливо и на "вы", воздерживаясь от резких высказываний и тем более резких движений".
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