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Шойгу поручил на 70% обновить ядерное оружие

09 декабря 2019, 14:54  •  74 • В России

- В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования. В составе дальней авиации обеспечено запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков. Можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады", - заявил об обновлении действующего парка дальней авиации на селекторном совещании Сергей Шойгу.

Министр поставил задачу совершенствовать в этом направлении и Военно-морской флот.

- В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах, - распорядился Шойгу.

Глава военного ведомства заявил, что в 2020 году стратегические ядерные силы и высокоточное оружие воздушно-космической обороны должны быть обновлены на 70 процентов.

Готовность триады решено проверить в ходе ближайших стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре 2020 года.

Шойгу отметил, что основное внимание в новом учебном году будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи. Именно это по мнению министра позволит "адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении".

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