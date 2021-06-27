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Шойгу попросил Путина об экстренном разговоре в день прорыва британцев у Крыма
27 июня 2021, 18:20 • 158 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу в день провокации британского эсминца просил срочного доклада президенту.
Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством попросил его о срочном докладе. Министр хотел сообщить главе государства о провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма.
Кадры этого события попали в телетрансляцию.
Напомним, инцидент с британским эсминцем произошёл у берегов Крыма 23 июня, в среду. Военный корабль на три километра зашёл в территориальные воды России, пограничникам и ФСБ пришлось открывать предупредительный огонь по курсу корабля, после чего он покинул воды России. В МИД ситуацию назвали провокацией.
Президент сразу после совещания с правительством заслушал доклад Шойгу об инциденте.
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