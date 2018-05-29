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Шойгу: Показанную на параде Победы новую технику испытывают в боевых условиях в Сирии

29 мая 2018, 22:39  •  70 • В России

Сергей Шойгу рассказал собравшемуся в стенах Минобороны Общественному совету министерства несколько любопытных новостей.

Во-первых, новая российская боевая техника, показанная 9 Мая на Параде Победы, уже испытывается в боевых условиях в Сирии и совершенствуется.

Во-вторых, с начала года в войска уже поставлены 18 самолетов, 32 вертолета, 23 БМП, 125 внедорожников и 155 беспилотников.

В-третьих, подготовлены законы о возможности проходить военную службу без отрыва от учебы.

В-четвертых, иностранные армии уже хотят создать научные роты по примеру Вооружённых сил России. Больше половины призывников после окончания службы в научных ротах идут работать в научные учреждения Минобороны. А в Анапе в 2018 году начнет работать военный инновационный технополис "Эра".

- Туда мы соберем талантливых ребят, которые, будут вести важные для нас работы, и одновременно проходить службу, - сказал Шойгу. - Для молодых ученых, работающих на оборонку, в там построят лабораторные и жилые корпуса, катки, бассейны, спортзалы, кафе.

И в-пятых, этим летом в России откроются более 1500 патриотических лагерей откроются для 230 тысяч "юнармейцев".

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