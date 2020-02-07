Шойгу показали заминированные игрушки, книги и фотоаппарат

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в пятницу Международный противоминный центр в Нахабино и проверил его тренировочную базу, где готовят саперов.

Представители центра рассказали министру, что сейчас среди боевиков популярно минировать используемые в быту и привлекающие внимание предметы. На тренировочном комплексе представлены заминированные игрушки, банки кофе и сахар, книги, фотоаппараты и удлинители.

- Разработать концепцию развития Международного противоминного центра с современной учебно-материальной базой, лабораторного комплекса для проведения любых испытаний и практических занятий, а также совершенствования полигонной базы, - распорядился министр после демонстрации опасных находок.

Шойгу указал подчиненным, что необходимо не только развивать базу, но и увеличить количество обучающихся в противоминном центре иностранных специалистов (с прохождением обучения на иностранных языках), а также активнее вести работу по созданию перспективных средств инженерного вооружения.

Некоторые перспективные разработки министру показали в Центральном научно-исследовательском институте инженерных войск (ЦНИИ ИВ).

Главу военного ведомства заинтересовало устройство, с помощью которого можно отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, система дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра. Одну из таких малогабаритных взрыво-зажигательных мин ученые разработали специально для Сил специальных операций.

Министру также продемонстрировали новейший прибор на солнечных батареях, который позволит подзарядить металлоискатель сапера за считанные минуты.

СПРАВКА "КП"

Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации сформирован 1 августа 2014 года. Он оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства, которые подтвердили свою надежность при выполнении боевых задач в сложных климатических условиях.

В арсенале Центра мобильные робототехнический комплекс «Уран-6», мобильные инженерные комплексы разминирования, бронеавтомобили «Рысь», средства поиска и защиты сапера. Центр ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации иностранных военных специалистов по гуманитарному разминированию, противодействию самодельным взрывным устройствам, организации минно-розыскной службы.

С 2015 по 2019 годы центр подготовил 1374 военных иностранных специалистов из 8 иностранных государств (Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия, Узбекистан, Сирия, Лаос).

Всего с 2014 года военнослужащие Центра разминировали около 15 тысяч гектаров территории, обнаружили и уничтожили более 125 тысяч взрывоопасных предметов. За пределами России разминировано 6637 территории, обнаружено и уничтожено 105 511 взрывоопасных предметов. Специалисты центра работали в Сирии и Лаосе.