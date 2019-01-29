Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отдохнуть и "вареников поесть": Экс-депутат Рады назвал "великие&...
Путину рассказали про тамбовскую муку
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после ра...
Главная / В России

Шойгу показали, как делают "Сарматы"

29 января 2019, 20:09  •  85 • В России

- А это что? - передо мной здоровенный блестящий цилиндр из алюминия. Его только что краном вытащили из большой круглой ванны, вода еще стекала сначала струйками, потом по капле. Рядом в ряд выстроились штуковины поменьше, полусферы, напоминающие крышку телескопа.

- Это детали, - главный химик Красноярского машиностроительного завода Наталья Федорова обвела рукой сразу это богатство. - Они - части изделия. А какого - не пытайте, не скажу. Права не имею.

Эта беседа имела место в гальваническомй цеху Красмша. Вместе с Натальей и другими журналистами мы ждали приезда министра обороны Сергея Шойгу. Красмаш - одно из ведущих предприятий ракетостроения, здесь в частности строится одна из лучших ракет морского базирования "Синева". А сейчас у Красмаша начинается вообще новая жизнь: по некоторым данным, именно это предприятие станет одним из ведущих производителем ракет " Сармат", которые придут на место устаревших ракет шахтного базирования Р-36М («Сатана») и которые уже сейчас здорово пугают западных партнеров.

Красмаш - одно из ведущих предприятий ракетостроенияФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Выпуск "Сарматов" потребовал от предприятия существенного расширения производственных мощностей и модернизации. К примеру, гальванический цех открылся только в декабре прошлого года.

- Здесь теперь самое современное оборудование и очистительные системы, - рассказывает Наталья Федорова. - Загрязненная вода очищается и возвращается. Это замкнутый цикл. В этом цеху мы делаем очистку деталей, наносим необходимое покрытие и даже так называемое химическое фрезерование, когда химическим способом снимается слой металла.

Химическое фрезерование как раз и показали Сергею Шойгу. Когда вместе с директором Красмаша Александром Гавриловым министр вошел в цех, открылись массивные шторки на огромной ванной, в раствор опустили еще один алюминиевый цилиндр. В горле сразу же запершило, фрезерный химикат оказался очень сильным. Но шторки быстро закрылись, и за дальнейшей обработкой министр наблюдал по монитору компьютера. Для чего нужны эти цилиндры, так и осталось тайной.

«Из-за обстоятельств непреодолимой силы»: Минюст России предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Для чего нужны эти цилиндры, так и осталось тайнойФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Цель визита главы оборонного ведомства в Красноярск – проверка выполнения гособоронзаказа. Как доложил Александр Гаврилов, все работы выполняются строго по графику. Кроме гальванического Сергей Шойгу осмотрел механический цех - здесь активисты заводской ячейки Юнармии преподнесли ему факел Универсиады, которая откроется через несколько дней (факел был изготовлен в цехах завода).

Чуть позже министр посетил и новейший ледовый дворец "Енисей", построенный в том числе и благодаря инвестициям военного ведомства. Здесь его сопровождал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Порошенко пошел на второй круг. Добежит ли?

Факел Универсиады, которая откроется через несколько днейФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- В нынешнем году по линии гособоронзаказа Министерство обороны вложит в предприятия Красноярского края более 20 миллиардов рублей, - сказал Сергей Шойгу на итоговом совещании. – Для сравнения в прошлом такие вложения составил и 12,3 миллиарда рублей. Кроме того, мы тесно работаем с властями края по вопросам обеспечения военнослужащих жильем, по предоставлению семьям военных мест в детских садах и школах, по трудоустройству жен офицеров и контрактников.

В рамках рабочей поездки Сергей Шойгу намерен также посетить предприятия оборонки в Иркутской области и в Татарстане, где также проверит выполнение гособоронзаказа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


85
Источник
Похожие новости
29 января 2019, 16:54
Путину рассказали про тамбовскую муку
29 января 2019, 20:09
Ядерные дубины карапузов в песочнице
29 января 2019, 10:24
«Фокусы силовых структур Украины»: В Крыму прокомментировали пропажу капитана «Норда» Владимира Горбенко
Загрузка...
28 января 2019, 22:54
«Такие преступления выполняются под заказ»: как в России борются с кражами предметов искусства
29 января 2019, 20:09
Порошенко пошел на второй круг. Добежит ли?
29 января 2019, 20:09
Взятка непреодолимой силы: К чему может привести смягчение антикоррупционного законодательства
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 14:24
США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас
28 января 2019, 23:09
"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод Польши со всех сторон
24 января 2019, 17:39
Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
27 января 2019, 23:08
Пиcюнковaя иcтоpия
24 января 2019, 17:24
Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком
27 января 2019, 14:39
Небензя сорвал бенефис США в ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.