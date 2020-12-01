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Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"

01 декабря 2020, 06:10  •  146 • Политика
Сергею Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы". Ранее глава Минобороны РФ сделал однозначный намёк своей немецкой коллеге после её провокационного выпада в адрес Москвы. Политолог Владимир Корнилов назвал ещё несколько стран, которым, по его мнению, тоже следует доступно объяснить, что с русскими диалог в таком тоне невозможен.
Политолог Владимир Корнилов оценил заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который отреагировал на недавний выпад своей коллеги из ФРГ.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее призвала разговаривать с Россией с позиции силы. Министр обороны нашей страны, однако, назвал её слова "нападками школьницы".
Корнилов в беседе с корреспондентом Царьграда назвал ещё несколько стран, которым, по его мнению, тоже следует доступно объяснить, что с Москвой диалог в таком тоне невозможен.
Великая Литва не раз подобное заявляла. И Великая Польша. Как-то заявлял похожее министр обороны Великобритании, сейчас он, правда, уже другую должность занимает. Мы должны понимать, что в основном подобные высказывания из уст министров обороны европейских государств следуют в период, когда идёт подготовка бюджета. В принципе, любой министр обороны должен отстаивать оборонный бюджет своей страны, вполне логично. А для этого нужно, конечно, очень сильно доказывать, почему сейчас, в период пандемии, когда всё сокращается, надо его сохранить на прежнем уровне. Конечно, должен быть внешний враг. И, конечно, главным "подозреваемым" всегда назначают Россию, иногда еще Китай или Иран, - пояснил эксперт.
Он также привёл литературный пример, который хорошо иллюстрирует ситуацию с подобными выкриками в адрес РФ.
Мне это напоминает классическую историю Маугли, когда шакал Табаки тоже думал, что он разговаривает с позиции силы, поскольку знал, что в нужный момент спрячется за спину Шерхана. Правда, оба они - и Табаки, и Шерхан - плохо кончили, но, видимо, классику министры обороны европейских стран, величайших европейских стран вроде Литвы или других прибалтийских государств, не очень знают, - с иронией добавил собеседник Царьграда.

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