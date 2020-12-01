Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"

Политолог Владимир Корнилов оценил заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который отреагировал на недавний выпад своей коллеги из ФРГ.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее призвала разговаривать с Россией с позиции силы. Министр обороны нашей страны, однако, назвал её слова "нападками школьницы".

Корнилов в беседе с корреспондентом Царьграда назвал ещё несколько стран, которым, по его мнению, тоже следует доступно объяснить, что с Москвой диалог в таком тоне невозможен.

Великая Литва не раз подобное заявляла. И Великая Польша. Как-то заявлял похожее министр обороны Великобритании, сейчас он, правда, уже другую должность занимает. Мы должны понимать, что в основном подобные высказывания из уст министров обороны европейских государств следуют в период, когда идёт подготовка бюджета. В принципе, любой министр обороны должен отстаивать оборонный бюджет своей страны, вполне логично. А для этого нужно, конечно, очень сильно доказывать, почему сейчас, в период пандемии, когда всё сокращается, надо его сохранить на прежнем уровне. Конечно, должен быть внешний враг. И, конечно, главным "подозреваемым" всегда назначают Россию, иногда еще Китай или Иран, - пояснил эксперт.

Он также привёл литературный пример, который хорошо иллюстрирует ситуацию с подобными выкриками в адрес РФ.