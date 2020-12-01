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Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
01 декабря 2020, 06:10 • 146 • Политика
Сергею Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы". Ранее глава Минобороны РФ сделал однозначный намёк своей немецкой коллеге после её провокационного выпада в адрес Москвы. Политолог Владимир Корнилов назвал ещё несколько стран, которым, по его мнению, тоже следует доступно объяснить, что с русскими диалог в таком тоне невозможен.
Политолог Владимир Корнилов оценил заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который отреагировал на недавний выпад своей коллеги из ФРГ.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее призвала разговаривать с Россией с позиции силы. Министр обороны нашей страны, однако, назвал её слова "нападками школьницы".
Корнилов в беседе с корреспондентом Царьграда назвал ещё несколько стран, которым, по его мнению, тоже следует доступно объяснить, что с Москвой диалог в таком тоне невозможен.
Он также привёл литературный пример, который хорошо иллюстрирует ситуацию с подобными выкриками в адрес РФ.
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