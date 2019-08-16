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Шойгу подписал исторический документ: Венесуэла ждет в гости военные корабли России

16 августа 2019, 04:54  •  91 • Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей. Глава Минобороны Шойгу заявил, что России поддерживает усилия Венесуэлы в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США устроить госпереворот.
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Венесуэлы Падрино Лопес подписали соглашение о визитах военных кораблей в порты обеих стран. Документ был подписан во время встречи глав военных ведомств в Москве.
Помимо подписания договора о взаимных визитах военных кораблей министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Другой важной темой разговора глав военных ведомств стала ситуация в латиноамериканской стране.
Сергей Шойгу отметил, что Россия поддерживает Венесуэлу в проведении ею независимой внешней политики и противодействии попыткам США устроить государственный переворот. Министр обороны подчеркнул, что Россия считает недопустимым внешнее вмешательство со стороны Вашингтона.
"Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть", - подчеркнул Шойгу.

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