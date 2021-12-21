Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"

Министр обороны России Сергей Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО. По его словам, русский флот впервые в истории отработал скрытое развёртывание в отдалённом районе Тихого океана.

Об этом глава Минобороны заявил во время заседания коллегии ведомства, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Впервые в новейшей истории проведено учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Осуществили скрытное развёртывание в удалённом районе Тихого океана,

- отметил он.

Напомним, что в последнее время корабли НАТО регулярно подходят к границам России в Чёрном и Балтийском морях. Чаще всего это корабли США и Великобритании - стран, которые особенно полагаются на силы ВМФ. Это вынуждает Россию не только сохранять постоянную бдительность и проверять готовность к обороне, но и предпринимать ответные шаги. Впрочем, и Шойгу, и Путин неоднократно заявляли, что Россия никогда никому не угрожает. Если она и предпринимает какие-либо действия военного характера, то только в интересах самообороны.