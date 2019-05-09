Шойгу перекрестился и дал старт параду Победы на Красной площади

Когда кабриолет Aurus Senat притормозил, выезжая на Красную площадь перед началом парада Победы, стоявший в нём министр обороны РФ Сергей Шойгу перекрестился, обратили внимание пользователи Сети.

Таким образом он дал старт параду, в котором должны принять участие более 13 тысяч военных и 130 единиц техники. Командует парадом главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. А на специальных трибунах приветствуют военных ветераны и первые лица страны.

Шойгу перекрестился перед началом парада #парадпобеды #шойгу pic.twitter.com/2IrsKML4ro — Новости Москвы (@MoscowLiveRu) May 9, 2019

Планируется, что в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна. В рамках авиапролета будут задействованы вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие. Но если разгон облаков перед парадом в День Победы не поможет, то, как 9 мая 2017 года, воздушная часть будет отменена.

Царьград ведёт прямую трансляцию с Красной площади.