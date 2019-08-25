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Шойгу передал Додону недавно рассекреченные документы периода освобождения Молдавии

25 августа 2019, 11:09  •  74 • Политика

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу передал президенту Молдавии Игорю Додону недавно рассекреченные документы, связанные с освобождением Молдавии от фашизма в 1944 году.

"Это подлинные документы того времени, рассказывающие о том, что происходило в Молдавии", - сказал Шойгу, передавая Додону исторические формуляры.

К сожалению, отметил министр, некоторые начали забывать исторические факты, в частности о том, что за время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в 10 раз - с 300 до 30 тыс. человек. "Была предпринята чудовищная попытка уничтожения молдавской культуры", - сказал Шойгу. Чудовищная потому, подчеркнул он, что она не имеет аналогов по масштабу уничтожения молдавской нации.

Передавая документы президенту Молдавии, министр обороны подчеркнул, что "это серьезная часть нашей общей истории и нашего общего понимания того, что происходило тогда". "Надеюсь, мы будем беречь эту память и передавать следующим поколениям", - сказал Шойгу.

По его оценке, сегодняшняя дата - значимая и существенная для народов двух стран. "В 4 утра 24 августа 1944 года войска освободили Кишинев. В этом участвовали все народы Советского Союза. Это наша общая история. Это наша общая победа. А дальше для нас - это и честь, и самое главное - сбережение памяти о наших предках, которые воевали за свободу Молдавии и за свободу тогда нашей общей страны", - сказал министр обороны России.

Он также информировал президента Молдавии, что накануне на сайте Минобороны РФ открыт новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Среди документов - оперативные сводки, боевые донесения, свидетельства участников событий той поры. "Ключевые события кишиневской операции августа 1944 года представлены в докладах командующего Третьим Украинским фронтом генерала армии Федора Толбухина", - рассказал Шойгу.

Президент Молдавии заверил, что все архивные документы займут достойное место в музее Минобороны республики.

Знамена воинских частей

Россия также передала Молдавии боевые знамена воинских частей, военнослужащие которых освобождали республику от немецко-фашистских захватчиков.

"Россия делает жест доброй воли и передает Республике Молдова воинские реликвии наших славных побед - боевые знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской бригады Ордена Суворова и 507-го армейского истребительно-противотанкового Кишиневского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка. Личный состав этих частей покрыл себя неувядаемой славой в борьбе с фашистами", - сказал Шойгу в субботу на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

По его словам, боевые знамена хранились в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

"Отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Плечом к плечу здесь самоотверженно сражались представители разных национальностей. Их подвиг навсегда останется примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручки и братской дружбы. Послужит нравственным ориентиром для молодежи, которую важно воспитывать на высоких идеалах патриотизма и гордости за Великую Победу", - отметил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что "необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни, фальсификации общей ратной истории".

В субботу в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашизма будет произведен праздничный салют. "Вместе с вами, - сказал министр, - знаменательное событие отметят миллионы москвичей и граждан России. Это хороший знак того, что вековые традиции добрососедства и дружбы между нашими народами живы и успешно развиваются".

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