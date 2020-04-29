Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
Главная / В России

Шойгу: пациентов без коронавируса разместят на госпитальном судне "Иртыш"

29 апреля 2020, 14:35  •  89 • В России

В Минобороны России прошла коллегия, где были рассмотрены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в армии.

- По-прежнему борьба с этим злом остается актуальной темой мировой повестки. Контроль мероприятий по предупреждению распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции с учетом мониторинга ситуации в стране осуществляет оперативный штаб Министерства обороны. Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11-ти с половиной тысяч тест-исследований. Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов. В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих, - заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Напомним, по поручению президента в России, на территориях военных госпиталей ведется строительство 16-ти многофункциональных медицинских центров.

- Два из них – в Нижнем Новгороде и Одинцове – уже сданы. Завтра будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая – оставшиеся. Для своевременного лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию 7 мобильных подразделений на 700 мест. Выделено 86 врачебно-сестринских бригад, - отметил министр.

По словам министра, на госпитальном судне "Иртыш" развернуто 450 мест под размещение неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали Министерства обороны России на Дальнем Востоке для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

На коллегии также рассмотрели вопросы, связанные с весенним призывом, который стартовал 1 апреля.

- До 15 июля в войска будет направлено 135 тысяч человек. В военных комиссариатах во избежание заражения коронавирусной инфекцией работников и посетителей введен усиленный дезинфекционный режим. На входе осуществляется барьерный контроль, а все сотрудники обеспечены медицинскими масками и бактерицидными средствами. Очная работа призывных комиссий спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, – с 20 мая, - отметил Шойгу

Как стало известно "КП", по прибытии в воинские части молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин на полигоне, вдали от гарнизонов и военных городков.

Министр поручил подчиненным медикам провести широкое тестирование военнослужащих с подозрением на коронавирус.

Шойгу: пациентов без коронавируса разместят на госпитальном судне "Иртыш".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
28 апреля 2020, 20:35
Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине
29 апреля 2020, 02:05
Помощник сапёра: какими возможностями обладает новый армейский робот «Скорпион»
29 апреля 2020, 00:05
«Рассчитываю на вашу поддержку»: Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая
29 апреля 2020, 01:35
100 дней и 10 главных дел правительства Мишустина
28 апреля 2020, 19:05
«Потребуется предельная дисциплина»: Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая
28 апреля 2020, 18:35
В южных областях Казахстана засеяно уже порядка 70% посевных земель
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 04:10
ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное сло...
29 апреля 2020, 02:10
Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2020, 16:10
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
28 апреля 2020, 10:43
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбассе
23 апреля 2020, 02:10
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
28 апреля 2020, 07:10
«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник
27 апреля 2020, 23:10
Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.