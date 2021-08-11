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Шойгу озвучил обещание талибов

11 августа 2021, 02:40  •  28 • В мире
Глава Минобороны Сергей Шойгу на форуме "Территория смыслов" поднял вопрос о ситуации в Афганистане.
Министр обороны Сергей Шойгу напомнил об обещаниях талибов. По его словам, лидер движения в Афганистане обещал не совершать атаки на сопредельные государства.
Лидеры "Талибана"*, уточнил министр, утверждали, что не намерены предпринимать попыток по пересечению границ и атакам на сопредельные территории.
При этом глава Минобороны России подчеркнул, что вооружённые силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций. Шойгу пояснил, что военные двух стран должны быть готовы, несмотря даже на обещания, озвученные в Афганистане.
Шойгу указал, что наши войска совместно с армейцами из Узбекистана и Таджикистана провели учения для проверки готовности ВС.
"Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы. Мы проверили, насколько мы готовы к этим условиям. Посмотрели, как и что можно применять в этих условиях. Конечно, посмотрели слабые места", - сказал министр.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
*"Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в России.

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