Шойгу ответил на телефонный звонок турецкого коллеги

Во вторник, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны России Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

- Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» (принят в Москве 5 марта 2020 г.), - сообщили в военном ведомстве подробности разговора министров.

Ранее, 22 февраля Сергей Шойгу уже говорил с Хулуси Акаром. Тогда, после телефонного разговора президентов России и Турции, министры говорили о "стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии".

Напомним, ситуация в идлибской зоне деэскалации в Сирии обострилась в конце января, когда в ответ на нарушения боевиками перемирия сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление, в результате чего была освобождена значительная территория провинций Алеппо и Идлиб. Бандиты предприняли попытку реванша, при этом в их рядах оказались турецкие военнослужащие.