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Шойгу отольет ступени главного храма армии из немецких танков

24 декабря 2018, 22:09  •  35 • В России

О ходе строительства главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке зашла речь на заседании Общественного совета минобороны. И Сергей Шойгу рассказал о любопытной идее, которая должна подчеркивать символизм этого сооружения.

- Строительство идет по плану, - сказал министр обороны. - Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров, вместе с нашей патриархией. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма.

Кстати символических решений в проектировании храма действительно много. Например, диаметр его купола — 27 метров - в память о 27 миллионах жертв, понесенных Советским Союзам в Великой Отечественной войне. Высота звонницы - 75 метров - в честь юбилея Победы, к которому и планируется отрыть храм. Строится он на добровольные пожертвования.

Кроме того, Шойгу заявил на Общественном совете минобороны, что Российская армия фактически стала на сегодня самой современной в мире.

- В 2018 году в общей сложности мы получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра, - сказал Шойгу. - Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день.

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