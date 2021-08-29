Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Главная / Политика

Шойгу отказался считать Украину угрозой для России

29 августа 2021, 17:15  •  135 • Политика
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава ведомства надеется, что наступит время, когда "националистическая вакханалия" прекратится
Сергей Шойгу заявил, что Москва не считает Киев угрозой. Более того, глава Министерства обороны уверен, что русские и украинцы – это один народ. 
В эфире шоу "Соловьев Live" Шойгу отметил, что украинцы – это не только соседи, но и братья россиян, добавив, что происходящие в Донбассе события – не более чем четко спланированная программа, реализованная "знаете кем, как и за какие деньги". 
Чиновник также рассказал историю своей семьи. Так, его мама была рождена в Орловской области, но после раскулачивания была вынуждена уехать в Луганскую. 
Теперь же, продолжил Шойгу, остается только надеется, что наступит то время, когда к власти в Незалежной придет человек, спобсоный положить конец "националистической вакханалии", которая, к слову, не обусловлена ни историческими, ни фактологическими причинами. 
Собеседник главы ведомства также поинтересовался, почему он не является на слушания, игнорируя тем самым решение украинского суда. Сергей Кужугетович отшутился, пообещав исправиться в ближайшее время. 
Напомним, что ранее Шойгу вызвали в Мариуполь для вручения ему "письменного подозрения". Генерала армии ВС РФ обвиняют в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Так, в СБУ отметили, что еще в 2014 году глава Министерства обороны был объявлен в розыск, но срок действия того постановления о задержании истек. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





135
Источник
Похожие новости
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
29 августа 2021, 06:15
"Апокалипсис сегодня": Витязева показала видео британской версии
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
29 августа 2021, 09:55
Генерал: Черноморский флот полностью обнулил украинского "разрушителя Крымского моста"
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
29 августа 2021, 06:15
Эксперт: Германии и Европе нужна вся мощность "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
25 августа 2021, 06:55
"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.