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Шойгу одёрнул Анкару: Состоялся телефонный разговор между Минобороны России и Турции

13 октября 2020, 17:45  •  104 • Политика
Министр обороны РФ Сергей Шойгу одёрнул зарвавшуюся Анкару. Состоялся телефонный разговор между Минобороны России и Турции.
В беседе с турецким коллегой Хулуси Акаром Шойгу отметил, что Минобороны России обеспокоено информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что призывают к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе и переходу к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе.
Ранее Хулуси Акар предупредил своего российского коллегу Сергея Шойгу о готовности организовать азербайджано-турецкое наступление на Карабах. По его словам, "Азербайджан не может ждать решения ещё 30 лет".
Об этом Акар заявил во время телефонного разговора с Шойгу. По его словам, если конфликт в Нагорном Карабахе не будет урегулирован в ближайшее время, то следующим шагом станет "азербайджано-турецкое движение, направленное на возвращение своей земли".

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