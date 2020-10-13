Шойгу одёрнул Анкару: Состоялся телефонный разговор между Минобороны России и Турции

В беседе с турецким коллегой Хулуси Акаром Шойгу отметил, что Минобороны России обеспокоено информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что призывают к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе и переходу к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе.

Ранее Хулуси Акар предупредил своего российского коллегу Сергея Шойгу о готовности организовать азербайджано-турецкое наступление на Карабах. По его словам, "Азербайджан не может ждать решения ещё 30 лет".

Об этом Акар заявил во время телефонного разговора с Шойгу. По его словам, если конфликт в Нагорном Карабахе не будет урегулирован в ближайшее время, то следующим шагом станет "азербайджано-турецкое движение, направленное на возвращение своей земли".