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Шойгу объяснил, зачем Россия создает мощный военный флот
09 января 2020, 21:39 • 35 • В России
Растущее присутствие высокотехнологичного Военно-морского флота (ВМФ) в Мировом океане раздражает державы, которые активизировались в борьбе за доступ к сырьевым ресурсам, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
- Растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - сказал Сергей Шойгу, выступая в четверг на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.
Министр отметил, что на конференцию приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральных конструкторов, которые занимаются созданием военно-морской техники.
Шойгу подчеркнул, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности".
Владимир Путин и Шойгу осмотрели выставку перспективных кораблей ВМФ в Севастополе.После учений — президент прибыл в Севастополь и сразу же отправился в Черноморское военно-морское училище имени Нахимова.
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