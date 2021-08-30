Шойгу объяснил предложение президента о единовременной выплате военным

Единовременная выплата в 15 тыс. рублей будет перечислена военнослужащим из-за высокого уровня инфляции и пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 29 августа.

«Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, на самом деле он оказался выше. Ну пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент [России Владимир Путин] это видит», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

На основании этого глава государства предложил осуществить единовременную выплату военным, добавил министр.

22 августа Путин выступил с инициативой разово выплатить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам, в том числе и работающим. Тогда же российский лидер предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Путин также сообщил о намерении попросить депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции. При этом предусмотреть такую повышенную индексацию планируют и в 2022-м, и в 2023 году.

23 августа глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

На эти цели будет выделено порядка 500 млрд рублей.