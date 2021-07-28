Шойгу объяснил, для чего проводятся учения в Белоруссии "Запад-2021"

Глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил цель военных учений России и Белоруссии.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, для чего проводятся военные учения России и Белоруссии "Запад-2021".

По словам министра, данные военные учения являются оборонительными.

Шойгу подчеркнул, что маневры России и Белоруссии не направлены против других стран и альянсов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания. Поэтому Россия начала принимать меры, в том числе решено начать поставки вооружения.