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Шойгу объяснил, для чего проводятся учения в Белоруссии "Запад-2021"

28 июля 2021, 14:10  •  127 • Политика
Глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил цель военных учений России и Белоруссии.
Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, для чего проводятся военные учения России и Белоруссии "Запад-2021".
По словам министра, данные военные учения являются оборонительными.
Шойгу подчеркнул, что маневры России и Белоруссии не направлены против других стран и альянсов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания. Поэтому Россия начала принимать меры, в том числе решено начать поставки вооружения.

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