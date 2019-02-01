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Шойгу обсудил с патриархом Антиохийским восстановление Сирии

01 февраля 2019, 00:09  •  36 • В России

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, который приехал в Москву поздравить Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 10-летием интронизации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Хочу выразить большую благодарность от всех прихожан патриархии и сирийского народа - и мусульман, и христиан, и засвидетельствовать чувство глубокого уважения и благодарности всем россиянам, Вам и президенту России Владимиру Путину за то, что Россия и лично Вы делаете для Сирии», - передал россиянам и военно-политическому руководству России благодарность от православных и мусульман за помощь Сирии Патриарх Антиохийский.

По словам священнослужителя, помощь русского народа навсегда останется в памяти сирийцев - и христиан, и мусульман.

"Благодаря русскому народу Сирия смогла перенести тяжелую войну и теперь "от Алеппо до Латакии, от Хамы до Гуты - везде мы видим улучшение ситуации", - заключил патриарх Иоанн.

В свою очередь, Сергей Шойгу заверил почетного гостя в готовности Минобороны и впредь оказывать всяческую помощь народу Сирии.

«Пришло время по оказанию помощи перемещенным лицам, беженцам и тем, кто проживает на территориях, ранее оккупированных запрещенным во всем мире и России ИГИЛ», - отметил Шойгу.

Российские военные помогут сирийцам в восстановлении больниц, поликлиник и нескольких пострадавших от войны храмов.

Кстати, за последнее время благодаря усилиям российских военных в Сирию смогли вернуться 117 тысяч человек.

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