Шойгу обещал совершенствовать работу психологов в армии

На заседании коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу говорил о расширении направлений в исследованиях в Военном инновационном технополисе "Эра", о системе "Алушта", которая позволяет учитывать доходы каждого военнослужащего. А затем затронул тему защиты информационного пространства России.

- Есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, стремятся навязать чуждую систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить ее достижения, - заявил Шойгу.

В этих условиях, отметил министр, "особенно важно не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание и обеспечить собственную информационную безопасность".

- С этой целью, - сказал Шойгу, - продолжаем совершенствовать систему военно-политической подготовки. В частности, в Вооруженных силах работает более двух тысяч военных психологов.

Министр напомнил свежие примеры героизма, когда один военнослужащий находит в себе мужество выступить против нескольких сотен бандитов. Их даже не смогли поставить под сомнение на Западе.

- Выполняя поставленные задачи, в частности в Сирии, наши военнослужащие демонстрируют мужество и героизм, совершают настоящие подвиги. Мы помним, как старший лейтенант Александр Прохоренко, попав в окружение под Пальмирой, вызвал огонь на себя. Как капитан Марат Ахметшин в одиночку противостоял двумстам боевикам. Как майор Роман Филипов после крушения своего самолёта вступил в неравный бой с террористами и не позволил захватить себя в плен. Как бойцы отряда специального назначения сражались с тремястами боевиками и удержали стратегически важные высоты в районе Алеппо, таких примеров множество, - подчеркнул министр обороны России.