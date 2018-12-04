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Шойгу обещал помочь Кожемяко обеспечить водой приграничные села
04 декабря 2018, 14:24 • 93 • В России
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой посодействовать в обеспечении граждан бесперебойным водоснабжением в ряде населенных пунктов Приморского края. Он озвучил свою просьбу в ходе селекторного совещания, которое прошло в Национальном центре управления обороной.
Вступительное слово МО РФ.
"В населенных пунктах Сергеевка, Барано-Оренбургское, Воздвиженка, необходимо создать условия по бесперебойному надежному обеспечению граждан водой. Есть проблемы, и граждане обращаются", - обратился Кожемяко.
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.
Отметим, что речь идет о селах и гарнизонах, которые находятся в пограничных с Китаем районах.
Кожемяко доложил министру об обеспечении в этом году местами в дошкольных учреждениях 2269 детей военнослужащих и планах по военно-патриотическому воспитанию молодежи, которое проходит в филиале парка "Патриот" на острове Русский во Владивостоке.
"Я услышал вопросы, касаемые ЖКХ. В ближайшее время направлю к вам своего заместителя, который посмотрит не только эти вопросы", - заверил министр обороны.
В заключение доклада, врио губернатора отметил, что между руководством края и командованием Восточного военного округа "налажен должный уровень взаимодействия, что позволяет решать все поставленные министром обороны задачи".
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