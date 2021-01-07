Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
Главная / Политика

Шойгу о секретной подготовке визита Путина в Дамаск: "Триллер похлеще голливудского"

07 января 2021, 21:05  •  143 • Политика
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что секретная подготовка визита Владимира Путина в Дамаск на Рождество в прошлом году - это "триллер похлеще голливудского". К слову, и сейчас все детали раскрывать нельзя.
Министр обороны России Сергей Шойгу в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" рассказал, как готовился приезд президента России Владимира Путину в столицу Сирии. Точнее, Шойгу приоткрыл завесу тайны. По словам министра, если раскрыть все детали, то каждому стало бы ясно: визит в январе 2020 года - прекрасное учебное пособие для специалистов, а ещё - триллер похлеще голливудского.
"Если бы снять детальный и с раскрытием всего фильм..." - начал Сергей Шойгу.
Напомним, "триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого" случился в политической жизни президента России 7 января 2020 года. Тогда Владимир Путин посетил командный пункт Вооружённых сил России в Дамаске, а также провёл на территории Сирии переговоры с президентом страны Башаром Асадом. Кроме того, российский лидер посетил церковь Святой Девы Марии, а также осмотрел одну из старейших мечетей в мире - мечеть Омейядов. Наконец, в программе визита был проезд Владимира Путина по Дамаску.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin Khabar
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отделяет всего одно "если"
07 января 2021, 03:40
"Лавров, приди! Печеньки принеси!" Американцы прорываются в Капитолий. Русские наблюдают онлайн
07 января 2021, 13:45
"Фактор пандемии" - козырь России: Лондон готовил русским госпереворот, но споткнулся о коронавирус
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит ...
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin K...
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отде...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2021, 07:50
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
03 января 2021, 01:35
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
06 января 2021, 07:30
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
03 января 2021, 01:35
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарного русского разведчика
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
02 января 2021, 08:10
«Сам ты на пiску» – Зеленский облажался в новогоднем обращении с Крымом
06 января 2021, 07:30
Зеленский живьём хоронит ВСУ в донецких степях – «свободовец»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.