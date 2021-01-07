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Шойгу о секретной подготовке визита Путина в Дамаск: "Триллер похлеще голливудского"
07 января 2021, 21:05 • 143 • Политика
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что секретная подготовка визита Владимира Путина в Дамаск на Рождество в прошлом году - это "триллер похлеще голливудского". К слову, и сейчас все детали раскрывать нельзя.
Министр обороны России Сергей Шойгу в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" рассказал, как готовился приезд президента России Владимира Путину в столицу Сирии. Точнее, Шойгу приоткрыл завесу тайны. По словам министра, если раскрыть все детали, то каждому стало бы ясно: визит в январе 2020 года - прекрасное учебное пособие для специалистов, а ещё - триллер похлеще голливудского.
"Если бы снять детальный и с раскрытием всего фильм..." - начал Сергей Шойгу.
Напомним, "триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого" случился в политической жизни президента России 7 января 2020 года. Тогда Владимир Путин посетил командный пункт Вооружённых сил России в Дамаске, а также провёл на территории Сирии переговоры с президентом страны Башаром Асадом. Кроме того, российский лидер посетил церковь Святой Девы Марии, а также осмотрел одну из старейших мечетей в мире - мечеть Омейядов. Наконец, в программе визита был проезд Владимира Путина по Дамаску.
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