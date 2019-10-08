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Шойгу: Новая российская военная техника больше не зависит от импорта

08 октября 2019, 18:09  •  132 • В России

Новая российская военная техника больше не зависит от импорта. Об этом на прошедшем во вторник селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

- При выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения. Останутся западные экономические санкции или нет – в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения, - чеканил каждое слово глава ведомства.

По данным министра опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В - "сменщик" Ан-26 проходит уже комплексную доработку. Он также сообщил, что испытания нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А продолжатся в текущем месяце, а заводские летные перспективного воздушного заправщика планируется завершить в мае следующего года.

Средства на перевооружение есть

- На эти цели армии и флоту в текущем году выделено свыше полутора триллионов рублей. К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68 процентов. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению, - отметил глава военного ведомства.

Чтобы полностью освоить выделенные средства, и не потерять ни единой копейки, Минобороны совершенствует систему обеспечения целевого использования бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа.

- В дополнение к существующим механизмам мониторинга с начала года ведется прием документации по раздельному учету итогов финансово-хозяйственной деятельности исполнителей госзаказа. Это дает возможность по-новому подходить к определению корректной цены продукции и принимать грамотные управленческие решения по авансированию исполнителей, - объяснил общие для всех правила Шойгу.

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