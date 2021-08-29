Шойгу не стал вдаваться в детали работы с Путиным, но "взаимопонимание есть"

Сергей Шойгу не стал вдаваться в детали работы с Владимиром Путиным, но подчеркнул, что между ними, конечно, "взаимопонимание есть". Разглашение каких-либо подробностей относительно взаимодействия с Верховным главнокомандующим министр обороны счёл невозможным.

Министру обороны Сергею Шойгу в ходе интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live" задали вопрос о работе с президентом Владимиром Путиным.

Эпизоды беседы транслировал канал "Россия 1". Глава Минобороны ответил лаконично, не став вдаваться в детали. Он подчеркнул, что, безусловно, между ними "взаимопонимание есть".

Но разглашение каких-либо подробностей относительно взаимодействия с Верховным главнокомандующим страны Шойгу счёл невозможным.

Министр только заметил, что знает главу государства уже очень давно. Кроме того, он поделился, что встретил с волнением предложение президента встать во главе избирательного списка партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что Шойгу в раках данного интервью также рассказал о процессе строительства Главного храма Вооружённых сил России. Он назвал собор большой гордостью русских военных.