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Шойгу назвал сроки завершения испытаний гиперзвукового "Циркона"
20 апреля 2021, 23:55 • 71 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу обозначил сроки окончания испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". По его словам, этим комплексом будут оснащены атомные подлодки и надводные корабли дальней морской зоны.
На заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что к концу 2021 года планируется завершить испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", после чего она поступит на вооружение атомных подводных лодок и надводных кораблей дальней морской зоны.
Кроме того, по словам Шойгу, на Северном флоте запланированы испытания 79 образцов военной техники. В том числе 13 кораблей и судов, а также четырёх подлодок.
"Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", - перечислил последние Шойгу.
Он подчеркнул, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли - атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" уже совершили первые дальние походы, выполнив задачи боевой службы.
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