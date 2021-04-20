Шойгу назвал сроки завершения испытаний гиперзвукового "Циркона"

Министр обороны России Сергей Шойгу обозначил сроки окончания испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". По его словам, этим комплексом будут оснащены атомные подлодки и надводные корабли дальней морской зоны.

На заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что к концу 2021 года планируется завершить испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", после чего она поступит на вооружение атомных подводных лодок и надводных кораблей дальней морской зоны.

Кроме того, по словам Шойгу, на Северном флоте запланированы испытания 79 образцов военной техники. В том числе 13 кораблей и судов, а также четырёх подлодок.

"Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", - перечислил последние Шойгу.

Он подчеркнул, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли - атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" уже совершили первые дальние походы, выполнив задачи боевой службы.