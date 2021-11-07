Шойгу назвал главное преимущество русской авиации

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью о мощи русской авиации. По его словам, от 90 до 100% лётчиков участвовали в боевых операциях в Сирии и поэтому имеют реальный военный опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что командиры всех звеньев имеют боевой опыт, поскольку прошли операцию в Сирии. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в программе " Москва. Кремль. Путин".

Боевым опытом обладают командиры полков, дивизий, бригад, армий, а также командующие округами и начальники штабов.

Также, по словам Шойгу, боевым опытом обладают больше 90% летчиков, а где-то - и все 100%, кто-то совершил более 400 боевых вылетов.