|
Шойгу назвал главное преимущество русской авиации
07 ноября 2021, 20:10 • 77 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью о мощи русской авиации. По его словам, от 90 до 100% лётчиков участвовали в боевых операциях в Сирии и поэтому имеют реальный военный опыт.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что командиры всех звеньев имеют боевой опыт, поскольку прошли операцию в Сирии. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в программе " Москва. Кремль. Путин".
Боевым опытом обладают командиры полков, дивизий, бригад, армий, а также командующие округами и начальники штабов.
Также, по словам Шойгу, боевым опытом обладают больше 90% летчиков, а где-то - и все 100%, кто-то совершил более 400 боевых вылетов.
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2021, 11:00
|
01 ноября 2021, 06:35
|
04 ноября 2021, 08:45
|
01 ноября 2021, 00:45
|
01 ноября 2021, 02:30
|
02 ноября 2021, 10:35
|
06 ноября 2021, 19:05