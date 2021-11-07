Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
Главная / Политика

Шойгу назвал главное преимущество русской авиации

07 ноября 2021, 20:10  •  77 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью о мощи русской авиации. По его словам, от 90 до 100% лётчиков участвовали в боевых операциях в Сирии и поэтому имеют реальный военный опыт.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что командиры всех звеньев имеют боевой опыт, поскольку прошли операцию в Сирии. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в программе " Москва. Кремль. Путин".
Боевым опытом обладают командиры полков, дивизий, бригад, армий, а также командующие округами и начальники штабов.
Также, по словам Шойгу, боевым опытом обладают больше 90% летчиков, а где-то - и все 100%, кто-то совершил более 400 боевых вылетов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





77
Источник
Похожие новости
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
07 ноября 2021, 10:50
Америка не спасёт. В "китайском Крыму" началась паника
07 ноября 2021, 00:55
Пенсия $24 750 в год: Нищие пошли на хитрость и не прогадали
07 ноября 2021, 12:35
Русские лишили США иллюзий в Чёрном море. Депутат намекнул на "ответный визит"
07 ноября 2021, 03:15
Силуанов - "беспомощная жертва". Делягин привёл в доказательство "безумный прогноз"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
04 ноября 2021, 08:45
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.