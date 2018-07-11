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Шойгу: напряжение в отношениях России и США нагнетают американские элиты

11 июля 2018, 11:09  •  70 • Политика

ТАСС, 11 июля. Американские элиты нагнетают напряжение в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью Il Giornale, опубликованном в среду.

Как отметил министр, США называют причиной кризиса в двусторонних отношениях "агрессивные" действия РФ на международной арене.

"Однако по нашему глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях все это время искусственно нагнеталось теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на "американский" и "неправильный", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что именно Соединенные Штаты в одностороннем порядке разорвали ключевые для глобальной безопасности соглашения, в частности вышли из Договора по ПРО, а также, вопреки данным в свое время СССР обещаниям, инициировали расширение НАТО на восток.

"Мне как президенту Русского географического общества давно хочется подарить американским коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими "противники Америки" находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так жмутся к границам России. Мы их, что ли, должны оборонять", - добавил глава Минобороны.

"Стратегия неоколониализма" США

Россия всегда будет препятствовать американской неоколониальной стратегии, нацеленной на ослабление законных правительств в других странах, отмтеил Шойгу.

"Речь идет о стратегии неоколониализма, которую США уже апробировали в Ираке и Ливии и которая заключается в поддержке любых, даже самых диких, идеологий для ослабления законных правительств", - сказал министр.

По его словам, Россия, "выступающая за равное и взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами в рамках концепции многополярного мира, всегда будет являться препятствием на пути реализации подобных "стратегий".

Министр пояснил, что основными этапами неоколониальной стратегии являются ослабление законного руководства, инсценировка применения оружия массового уничтожения или гуманитарных катастроф, применение военной силы для создания "управляемого хаоса". Все это, по его словам, создает "вольготные условия" для выкачивания транснациональными корпорациями имеющихся активов в экономику США.

Шойгу заявил, что не раз приглашал главу Пентагона обсудить проблемные вопросы региональной и глобальной безопасности, но пока США не готовы к такому диалогу, и работает только канал связи между штабами вооруженных сил двух стран. 

"Я неоднократно приглашал главу Пентагона обсудить имеющиеся проблемные вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но американцы пока не готовы к такому диалогу. Хотя уверен, что в этом заинтересованы не только народы России и США, но и всего остального мира", - сказал министр.

"Сейчас работает только канал связи между нашими генеральными штабами, с использованием которого идут переговоры, в том числе на уровне начальников штабов наших военных ведомств. И в первую очередь они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к военному конфликту между нашими ядерными державами", - отметил глава Минобороны РФ.

Соединенные Штаты воспринимают восстанавливающую силы Россию как угрозу своему доминированию, заявил глава Минобороны.

"Сегодня восстанавливающая свои силы Россия воспринимается не как союзник, а как угроза доминированию США", - сказал министр. При этом, отметил он, Запад, обвиняя РФ в агрессивных планах, "продолжает стягивать к нашим границам новые силы".

Глава Минобороны, в частности, напомнил об увеличении контингентов НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2 тыс. до 15 тыс. человек с возможностью наращивания до 60 тыс. Он отметил сделанное во вторник заявление главы альянса Йенса Столтенберга о планах с 2020 года поддерживать в Европе 30 батальонов и 30 эскадрилий авиации, готовых развернуться за 30 дней. "Все это происходит непосредственно у западных границ России", - подчеркнул Шойгу.

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