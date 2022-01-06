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Шойгу напомнил Пентагону о взаимной безопасности

06 января 2022, 18:15  •  265 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главной Пентагона Ллойдом Остином. По данным Минобороны России, стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".
По данным Пентагона, в телефонном разговоре Сергея Шойгу и Ллойда Остина обсуждалось "снижение рисков близ границ Украины". Министерство обороны России в свою очередь сообщает, что речь в беседе русской и американской стороны казалась вопросов безопасности, представляющих взаимный интерес. Других побробностей переговоров не сообщается.
Отметим, ранее министерство обороны России распространило заявление, согласно которому размещение вооружения стран НАТО в непосредственной близости к границам России не допустимо. Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проект договора о взаимной безопасности со странами НАТО. Однако в США этот документ успели отвергнуть в грубой форме.

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