Шойгу напомнил Пентагону о взаимной безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главной Пентагона Ллойдом Остином. По данным Минобороны России, стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

По данным Пентагона, в телефонном разговоре Сергея Шойгу и Ллойда Остина обсуждалось "снижение рисков близ границ Украины". Министерство обороны России в свою очередь сообщает, что речь в беседе русской и американской стороны казалась вопросов безопасности, представляющих взаимный интерес. Других побробностей переговоров не сообщается.

Отметим, ранее министерство обороны России распространило заявление, согласно которому размещение вооружения стран НАТО в непосредственной близости к границам России не допустимо. Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проект договора о взаимной безопасности со странами НАТО. Однако в США этот документ успели отвергнуть в грубой форме.