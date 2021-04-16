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Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
16 апреля 2021, 13:35 • 206 • Политика
Министр обороны Сергей Шойгу начистоту высказался о том, как Россия вернула Крым и о роли президента Владимира Путина в тот момент. Комментируя слова собеседника о том, что на его долю как министра обороны "досталась не только Сирия, но и Крым…", Шойгу ёмко заметил: "Досталось - и слава Богу".
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в интервью с министром обороны России отметил, что на долю Сергея Шойгу "досталась не только Сирия, но и Крым…". Глава военного ведомства тут же скорректировал слова собеседника.
"Виктор Николаевич, во-первых, уберем слово "досталось". Досталось - и слава Богу", - подчеркнул министр и начистоту высказался и о том, как Россия вернула Крым, и о роли президента страны Владимира Путина в тот исторический момент.
Поблагодарив Верховного главнокомандующего за то, что тот доверил ему эту работу, Шойгу "без преувеличения" заявил о том, что "наш президент фактически в ежечасном режиме, управлял этой операцией".
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