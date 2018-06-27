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Шойгу: Минобороны реорганизовало Военно-научный комплекс

27 июня 2018, 19:09  •  39 • В России

- Мы отказались от сокращенных программ подготовки курсантов и слушателей военных вузов (их насчитывается уже 36 - прим. авт.), - заявил на заседании Коллегии Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр отметил, что в 36 военных вузах сосредоточено 279 из трехсот восьмидесяти восьми ведомственных научных школ, которые пользуются единой электронной библиотекой состоящей из 9 тысяч учебников и пособий. Большинство научных школ уже ведут "активные исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и военной кибернетики". А результаты этой работы широко внедряются при разработке новейших комплексов и систем военного назначения.

"Мы завершили реорганизацию Военно-научного комплекса. Действует 25 научных комитетов. Создан Главный научно-исследовательский центр робототехники. В качестве самостоятельных начали функционировать семь научных организаций. В высших учебных заведениях Минобороны создано семь крупных научных подразделений, которые решают весь спектр научных задач в интересах военной безопасности страны", - сообщил министр.

Глава военного ведомства подчеркнул, что с 2013 года при научно-исследовательских институтах и военных академиях сформировано 16 научных рот, в которых собрали будущих кандидатов и докторов наук. Их разработки внедряются в два раза быстрее, а чтобы они не отвлекались на бытовые мелочи, Минобороны в соответствии с решением президента Владимира Путина создает в Краснодарском крае Военный инновационный технополис "ЭРА". В нем к 2020 году планируется собрать 2000 самых перспективных ученых и инженеров. Они получат доступ к лучшим лабораториям, а их семьи к современному охраняемому жилью, которое будет укомплектовано всем самым необходимым.

Кстати, по словам Шойгу Минобороны "удалось снять с повестки дня застарелую проблему нехватки жилья для военных". С 2012 года 521 тысяча военнослужащих получили квартиры.

Много стало делаться для досуга военнослужащих и их семей. Примечательно, что тут ничего принципиально нового в Вооруженных Силах изобретать не стали, а просто отменили ликвидацию и восстановили 69 домов офицеров – сейчас в Министерстве обороны их 86. Возобновили содержание военных драматических театров, ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Создали ансамбли песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных и Железно­дорожных войск и построили парк культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот".

Не забывают в Минобороны о воспитании подрастающего поколения.

"Одним из наиболее важных мероприятий стала организация летнего отдыха для 80-ти с лишним тысяч детей в более чем полутора тысячах юнармейских лагерей", - отметил Шойгу.

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