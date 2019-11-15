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Шойгу: Минобороны показало способность действовать нестандартно на учениях "Центр-2019"

15 ноября 2019, 18:54  •  49 • В России

Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», которые прошли с 16 по 21 сентября. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом ВС РФ.

- Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, войска продемонстрировали высокую выучку. В ходе учений были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии. Российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать не шаблонно, - дал оценку подчиненным министр.

Для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта была применена отдельная десантно- штурмовая бригада.

Шойгу также отметил, что к учениям привлекались пять федеральных органов исполнительной власти и 32 субъекта РФ - всего более 3 тысяч человек и около 400 единиц техники. По его словам, это позволило повысить уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени.

- Заблаговременно проинформировали мировую общественность о замысле учения и составе его участников, в том числе представителей стран НАТО, и за активной фазой на полигоне Донгуз наблюдали более 120 военных атташе из 75 стран, - подчеркнул Шойгу.

Отметим, что все практические действия отрабатывались на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух - Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.

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