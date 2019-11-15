|
Шойгу: Минобороны показало способность действовать нестандартно на учениях "Центр-2019"
15 ноября 2019, 18:54 • 49 • В России
Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», которые прошли с 16 по 21 сентября. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом ВС РФ.
- Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, войска продемонстрировали высокую выучку. В ходе учений были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии. Российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать не шаблонно, - дал оценку подчиненным министр.
Для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта была применена отдельная десантно- штурмовая бригада.
Шойгу также отметил, что к учениям привлекались пять федеральных органов исполнительной власти и 32 субъекта РФ - всего более 3 тысяч человек и около 400 единиц техники. По его словам, это позволило повысить уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени.
- Заблаговременно проинформировали мировую общественность о замысле учения и составе его участников, в том числе представителей стран НАТО, и за активной фазой на полигоне Донгуз наблюдали более 120 военных атташе из 75 стран, - подчеркнул Шойгу.
Отметим, что все практические действия отрабатывались на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух - Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2019, 13:24
|
12 ноября 2019, 01:24
|
11 ноября 2019, 15:39
|
09 ноября 2019, 18:09
|
14 ноября 2019, 07:28
|
13 ноября 2019, 06:54
|
09 ноября 2019, 18:09