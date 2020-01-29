Шойгу: Минобороны будет противодействовать фальсификации истории

- Минобороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии, посвященной посланию президента Федеральному собранию.

Министр сообщил, что для увековечения памяти погибших при защите Отечества в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, планируется освятить Главный храм Вооруженных сил, отремонтировать и благоустроить 2 144 воинских захоронения в России и 78 – за рубежом.

Глава военного ведомства также добавил, что на сайте ведомства будет продолжена публикация рассекреченных архивов военного периода.

Сергей Шойгу на заседании коллегии, посвященной посланию президента Федеральному собранию.Фото: Вадим САВИЦКИЙ

- К 9 Мая Минобороны сделается доступными разделы интерактивного сервиса «Память народа», обновятся мультимедийные проекты «Полководцы Победы» и «Салюты освобождения», который рассказывает об освобождении столиц европейских государств, - отметил Шойгу.

Эти проекты особенно актуальны в свете удививших мир выступлений первого и последнего президентов Украины.

Напомним, на днях экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались и жали друг другу руки в тогда еще польском Львове. Этим откровенным бредом Кравчук попытался выгородить президента Украины Зеленского, который договорился во время своего визита в Польшу до того, что обвинил в Холокосте и развязывании Великой Отечественной войны Советский Союз наравне с Германией.

В Кремле слова Зеленского назвали неприемлемыми и оскорбительными для ветеранов.