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Шойгу лишился заместителя

05 октября 2021, 14:05  •  325 • Политика
Замглавы Минобороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму.
Источники "Известий" в военном ведомстве сообщили о том, что заместитель министра обороны России генерал армии Андрей Картаполов уволен с военной службы. Причиной стало его избрание депутатом Госдумы нового созыва.
Напомним, Картаполов был в своё время командующим группировкой наших войск в Сирии, а с 30 июля 2018 года он стал заместителем министра обороны России Сергея Шойгу - начальником Главного военно-политического управления Вооружённых сил России.
По итогам выборов в Госдуму VIII созыва прошёл в состав нижней палаты парламента, избран депутатом.
Во время селекторного совещания сам Шойгу подтвердил факт того, что "указом президента заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы".
По имеющейся информации, указом Владимира Путина от своей должности освобождён и уволен с военной службы начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом адмирал Александр Витко.
Шойгу также уточнил, что начальником Главного штаба - первым заместителем главкома ВМФ указом главы государства назначен адмирал Александр Носатов. Вместо него в должность командующего Балтийским флотом вступил вице-адмирал Виктор Лиина.

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