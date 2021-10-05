Шойгу лишился заместителя

Замглавы Минобороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму.

Источники "Известий" в военном ведомстве сообщили о том, что заместитель министра обороны России генерал армии Андрей Картаполов уволен с военной службы. Причиной стало его избрание депутатом Госдумы нового созыва.

Напомним, Картаполов был в своё время командующим группировкой наших войск в Сирии, а с 30 июля 2018 года он стал заместителем министра обороны России Сергея Шойгу - начальником Главного военно-политического управления Вооружённых сил России.

По итогам выборов в Госдуму VIII созыва прошёл в состав нижней палаты парламента, избран депутатом.

Во время селекторного совещания сам Шойгу подтвердил факт того, что "указом президента заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы".

По имеющейся информации, указом Владимира Путина от своей должности освобождён и уволен с военной службы начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом адмирал Александр Витко.

Шойгу также уточнил, что начальником Главного штаба - первым заместителем главкома ВМФ указом главы государства назначен адмирал Александр Носатов. Вместо него в должность командующего Балтийским флотом вступил вице-адмирал Виктор Лиина.