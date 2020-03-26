Из-за обвала рубля и коронавируса в новостных лентах большинства российских изданий сложно встретить какие-то с этим не связанные статьи. К сожалению, это не совсем хорошо, ведь жизнь продолжается, и событий происходит множество. Например, Сирия по-прежнему существует, и существует в таком состоянии, в каком мы ее оставили до начала всей этой паники. То есть война там не закончена, Идлиб по-прежнему в неопределенном состоянии, а курды с американцами наращивают темпы добычи нефти из недр республики. Не самый лучший геополитический расклад для России, но, похоже, пока надо терпеть.

На днях министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вылетел в Дамаск для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Лично Путин дал распоряжение, и Шойгу, погрузившись в самолет, отправился выполнять задание. Примечательно, что сопровождали его транспорт несколько Су-35. В России как-то не особо на это обратили внимание, тогда как на Западе воздушная свита Шойгу наделала немало шуму. Это, как пишут некоторые иностранные СМИ, было воспринято как послание американцам, израильтянам и туркам.

Суть послания проста — министр обороны России летит в Сирию с твердым намерением донести до Асада необходимости прекращения всякой военной активности.

Дело в том, что асадиты снова надумали начать небольшую победоносную войну на северо-западе республики. Предлог следующий — необходим контроль над трассой М-4.Что ж, желание разумное, только вот, чтобы его реализовать, придется отхватить еще добрую половину от владений сепаратистов в Идлибе. Асад, конечно, имеет на это законное право, как официальный глава САР. Однако это идет в разрез с последними российско-турецкими договоренностями, согласно которым боевые действия не допускаются вообще.

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И чтобы остудить пыл сирийского коллеги, президент РФ отправил к нему в гости своего министра обороны. На Западе полагают, что Кремль не желает обострений. После примирения претензий к Турции больше нет, ибо виноваты во всем «неконтролируемые Турцией террористические группировки». Анкара, кстати, обязалась решительно бороться с ними, и даже согласилась на предоставление доступа к трассе М-4 для российских военных. В общем, надо соблюдать спокойствие, и Шойгу явно должен был объяснить это Асаду.

При этом есть предположение, что Москва разрабатывает некий глобальный план по Сирии — будто бы еще одной важной темой переговоров были курды с их Рожавой (самопровозглашенное курдское государство на севере и северо-востоке САР — авт.). Пока еще план не проработан до конца, но Кремль уже задумывается о том, чтобы заключить «устраивающую всех сделку». Сложно понять, насколько это возможно, покуда дядя Сэм топчет сирийскую землю, но, видимо, наши политтехнологи в разного рода экспериментах уже успели поднатореть.

Ну и как же без коронавируса. Есть информация, что ситуация с COVID-19 также обсуждалась. Будто бы Москва не верит официальным статистическим данным, предоставляемым сирийской стороной — есть масса причин полагать, что Дамаск занижает цифры. По официальной информации, первый случай выявлен только пару дней назад. На самом деле, есть большие сомнения на этот счет, мы уже писали о закрытых на карантин иранцах в пригороде Дамаска. Да и в целом количество персов в республике исчисляется тысячами, при этом ротация среди пасдаранов довольно высокая. То есть часть иранцев попала в Сирию уже после того, как коронавирус стал бичом Божьим в Исламской республике. Разумеется, это серьезно угрожает и нашим военным, которые постоянно контактируют как с сирийцами, так и с иранцами, пускай и реже.

Примечательно, что по возвращению в РФ господин Шойгу первым дело сдал тест на коронавирус. Это радует, ведь несерьезное отношение к подобным вещам непростительно даже для министров.

Российская сторона особо не распространяется о деталях встречи — мол, деловая поездка и так далее. Каковы же реальные причины этого?

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что мир в Идлибе для России сейчас действительно выгоден, и его поддержка необходима. Тем не менее, надо понимать, что окончательно в мирное время Сирия еще не вошла, следовательно, по-прежнему необходимо срочное решение ряда военных вопросов.

— Тут есть несколько пунктов. Разумеется, все обсуждалось масштабно, но некоторые вопросы выделить можно. В Сирии после полной ликвидации химического оружия не осталось специалистов соответствующего профиля. И это создает перед САР определенные риски. Во-первых, страна становится уязвимой для химических атак. А таковые периодически имеют место быть — в этом были замечены, например, Белые каски. Во-вторых, бороться с такими угрозами, как COVID-19 практически невозможно. В Сирии выявлены случаи заражения, и если не принять оперативных мер, то ситуация может выйти из-под контроля, следовательно, российский опыт Дамаску необходимо перенять. Военные будут играть в этом важную роль. Также есть вопросы технического характера. Сирийцы нуждаются в обновлении своей техники. Например, многие их средства ПВО морально устарели. Сейчас они заинтересованы в приобретении наших технологий. Но вопрос ставится так, что делать это за бесплатно уже вряд ли будут.

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Экономика потихоньку восстанавливается, нефтяные месторождения снова начинают разрабатываться, и это делает Дамаск относительно платежеспособным. То есть технику теперь можно будет отпустить в кредит. Но в дальнейшей перспективе все же будет необходимо восстановить собственную оборонку. Закупать чужое — хорошо, но всегда лучше иметь свои предприятия. До войны у них кое-что было, сейчас ничего нет. Надо выйти на довоенный уровень, а затем превзойти его.

Для нас же это важно в том плане, что Ближний Восток уже сегодня играет важную роль как в политическом смысле, так и в военном. Россия не может себе позволить его терять. Ну а насчет проверки Шойгу на коронавирус — все правильно. Этим он не только продемонстрировал свое серьезное отношение к происходящему в мире, но и ответил на зов тех, кто утверждают, что в Сирии эпидемиологическая обстановка на самом деле хуже, чем утверждают официальные власти.

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