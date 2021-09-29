Шойгу, Лавров, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов

Министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от думских мандатов «Единой России». Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

Согласно документу, Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов.

Ранее, 27 сентября, президент России Владимир Путин объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе.

Так, Лавров должен был возглавить комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, а Шойгу — комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Шмелева должна была возглавить комиссию по образованию и науке, тогда как Проценко — комиссию по здравоохранению.

В тот же день уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова приняла предложение Путина возглавить комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Она будет руководить соответствующей комиссией в партии, а также курировать это направление в Госдуме.

Путин в субботу, 25 сентября, назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).