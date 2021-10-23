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Шойгу изящно одернул немецкую коллегу после ее слов о сдерживании России
23 октября 2021, 17:15 • 30 • Политика
Министр обороны РФ напомнил Берлину, к чему приводит стягивание сил к нашим границам
Сергей Шойгу преподал урок истории Аннегрет Крамп-Карренбауэр, немецкому министру обороны. Та ранее заявила, что Россию необходимо сдерживать в том числе с помощью ядерного оружия.
Шойгу хватило пары фраз, чтобы элегантно поставить Крамп-Карренбауэр на место, указав на безрассудство ее идеи. Министр обратил внимание, что НАТО агитирует другие страны к большему давлению на РФ, при этом перебрасывает свои войска к отечественным границам. По его словам, глава Минобороны ФРГ обязана на зубок знать, чем для ее страны и Европы заканчивалась ранее подобная авантюра.
Руководитель Минобороны РФ указал на то, что безопасность в Европе может быть достигнута совместной работой и никак не в обход Москвы. Однако сейчас Североатлантический альянс не готов к уважительному диалогу. Шойгу указал на то, что политика НАТО по сдерживанию Афганистана стала головной больной для всего мира.
Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что Запад должен показать России, что готов использовать и ядерное оружие в вопросах сдерживания.
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