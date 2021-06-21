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Шойгу и загадочные новички: Эксперт расшифровал намёк Путина
21 июня 2021, 12:55 • 87 • Политика
Владимир Путин назвал тех, кто возглавит федеральный список партии "Единая Россия" на выборах, наряду с Шойгу и Лавровым. Некоторые фамилии стали сюрпризом для многих: эксперт расшифровал намёк президента.
На прошедшем в субботу, 19 июня, съезде партии "Единая Россия" Владимир Путин озвучил свои пожелания по персонам, которые возглавят федеральный список партии на выборах:
Первые две кандидатуры, предложенные президентом, можно отнести именно к тяжеловесам, считает автор Царьграда Алексей Ульянов: это министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.
Другие кандидатуры - это главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По мнению политолога Алексея Чеснакова, такой подбор кандидатур говорит о том, что президент хочет не только сохранить основу партии, но и удовлетворить запрос на её обновление.
Алексей Ульянов также считает, что появление новых лиц - это чёткий сигнал об обновлении партии. Кроме того, эти люди символизируют заботу (о детях, о пациентах, о талантах). А значит, это прямой посыл, что партия фиксирует заботу о гражданах как один из приоритетов.
Также автор отмечает, что Сергей Лавров является одним из самых популярных политиков в России и не исключено, что он будет одним из самых возможных кандидатов на пост спикера.
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