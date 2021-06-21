Шойгу и загадочные новички: Эксперт расшифровал намёк Путина

Владимир Путин назвал тех, кто возглавит федеральный список партии "Единая Россия" на выборах, наряду с Шойгу и Лавровым. Некоторые фамилии стали сюрпризом для многих: эксперт расшифровал намёк президента.

На прошедшем в субботу, 19 июня, съезде партии "Единая Россия" Владимир Путин озвучил свои пожелания по персонам, которые возглавят федеральный список партии на выборах:

Федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни. Это поддержка семей с детьми, детства в целом. Это образование. Это представление интересов страны. Это, конечно, укрепление обороноспособности государства.

Первые две кандидатуры, предложенные президентом, можно отнести именно к тяжеловесам, считает автор Царьграда Алексей Ульянов: это министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Другие кандидатуры - это главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По мнению политолога Алексея Чеснакова, такой подбор кандидатур говорит о том, что президент хочет не только сохранить основу партии, но и удовлетворить запрос на её обновление.

Алексей Ульянов также считает, что появление новых лиц - это чёткий сигнал об обновлении партии. Кроме того, эти люди символизируют заботу (о детях, о пациентах, о талантах). А значит, это прямой посыл, что партия фиксирует заботу о гражданах как один из приоритетов.

Также автор отмечает, что Сергей Лавров является одним из самых популярных политиков в России и не исключено, что он будет одним из самых возможных кандидатов на пост спикера.