Шойгу и Уоллес. Беседа министров обороны без купюр

Сергей Шойгу и Бен Уоллес проводят встречу в Москве. Делимся первыми цитатами без купюр.

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает в Москве министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Сегодняшние переговоры должны были стать продолжением вчерашних, которые провели на своём уровне министры иностранных дел наших государств. Однако если вчера обстановка была более чем напряжённой из-за спорных высказываний министра Лиз Трасс (их как мог гасил наш министр Сергей Лавров), то сегодня всё выглядит вполне спокойно. Хотя и без резких высказываний не обошлось.

Рад приветствовать вас в Москве, в Минобороны России,

- начал Сергей Шойгу.

А дальше...

И спецназ свой с Украины заберите

Шойгу сразу расставил точки над i, высказавшись об опасениях России. Глава нашего оборонного ведомства подчеркнул, обращаясь к собеседнику, что сегодняшняя военно-политическая обстановка в Европе вызывает опасения. Она становится "всё напряжённее и напряжённее":

И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но тем не менее видим, что она растёт.

Министр выразил надежду, что сторонам удастся обсудить "актуальные вопросы снижения напряжённости":

Равно как и наши предложения Соединённым Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе.

Отдельно Сергей Шойгу призвал перестать накачивать оружием Украину. Страны Запада должны понять, что такое "напичкивание" Украины "делается показательно, публично". Конечно же, это вызывает опасения.

Хотелось бы также понимать, для чего Британия - королевство направило свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться,

- сказал Сергей Шойгу.

Напомнил министр и о дурном опыте накачивания оружием Афганистана. В своё время туда направили огромное количество вооружений. А когда правительство Афганистана пало, нашим западным партнёрам пришлось бежать. А ценный оружейный груз, который оценивается в $80 миллиардов, просто бросили.

Мы можем сотрудничать. Дело за вами

Сергей Шойгу дал понять, что Россия открыта для сотрудничества. Более того, без решения поставленных русскими вопросов по безопасности снизить военно-политическую напряжённость невозможно в принципе. Но, спрашивается, кому нужна война? Никому. Поэтому не мешало бы восстановить взаимодействие с Великобританией по военной линии.

Тем более что ранее такое взаимодействие у нас было налажено. Пока же, к великому сожалению, "уровень нашего сотрудничества близок к нулю", сказал министр:

И вот-вот пересечён нулевой меридиан и уйдёт вниз, чего очень не хотелось бы.

Выслушав Шойгу, министр Уоллес заверил, что готов обсудить проект соглашения по гарантиям безопасности - "мы можем попытаться решить вопросы при помощи дипломатии". Кстати, о таком уровне дискуссии Царьград писал как раз накануне. Всё чаще дипломаты переходят на язык войны, а военные, напротив, выбирают язык дипломатии. Новое время, что тут скажешь.

Больше деталей переговоров Шойгу и Уоллеса - в новостной ленте Царьграда.