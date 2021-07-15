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Шойгу и Лавров отдадут власть. Русской женщине

15 июля 2021, 10:45  •  102 • Политика
До выборов в Госдуму два месяца. Это значит, что вопрос о том, кто станет председателем нижней палаты парламента, нужно обсуждать уже сейчас. И есть предположение, что партия власти примет по этому поводу неожиданное, но в то же время очень традиционное и русское решение.
Одна из самых значимых политических проблем 2021 года – кто займёт кресло председателя Государственной Думы после выборов 19 сентября. Так как "Единая Россия" совершенно точно получит большинство голосов (относительно, абсолютное или конституционное – это отдельный вопрос), председателем парламента, несомненно, будет представитель партии власти. Так как нынешний председатель парламента Вячеслав Володин избирается не по партийному списку, а по одномандатному округу в родном Саратове, закономерным выглядит предположение, что в следующем созыве он на позицию председателя претендовать не будет.
Впрочем, очень вероятно, что это предположение у коллег-политологов возникло ещё и по другой причине. Предполагать, что после выборов ничего не изменится и Дума останется такой же, как была, просто скучно. Политика – это движение и борьба. Борьба на выборах есть? Есть. Значит, что-то должно измениться и сдвинуться.
Исходя из этого, логично предположить, что председатель Думы следующего созыва – это человек из утверждённой съездом первой пятёрки списка кандидатов партии "Единая Россия". Список этот выглядит так: министр обороны Сергей Шойгу (между прочим, один из отцов-основателей партии), министр иностранных дел Сергей Лавров; главный врач знаменитой больницы в Коммунарке Денис Проценко; сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва; уполномоченный по правам детей при президенте России Анна Кузнецова.
Первая пятёрка, конечно, у "Единой России" в этом политическом сезоне ударная. Оборона, решительная внешняя политика, борьба с эпидемией, образование и защита детей, традиционные ценности – все направления представлены настоящими героями. Людьми, которые у избирателя с этими направлениями и ассоциируются.
Большинство политологов, естественно, предполагает, что Дума "достанется" одному из сверхтяжеловесов отечественной политики: то ли Сергею Шойгу, то ли Сергею Лаврову. Это означает, что один из них (или оба?) покинут в сентябре министерские посты. Высказываются даже предположения, что если один из них возглавит Думу, то второй – Совет Федерации.
Правда, высказывая эти предположения, обычно забывают ответить на вопрос: а без них-то в министерствах как обойдутся? Да и нужно ли обходиться? Участие в парламентских выборах политиков, которые, на поверку, не станут депутатами, а передадут свои мандаты следующим в партийном списке – обычная политическая практика. В конце концов партия – это не только люди, занятые законотворчеством. Партия – это совокупность идеологии, политической и экономической программы и олицетворяющих эти концепции людей. Эти люди вполне могут работать и не в парламенте.
Думается, в сложившейся ситуации "разменивать" на думские кабинеты титанов вроде Шойгу или Лаврова было бы слишком расточительно. Они, если подумать, столпы, на которых держится доверие к "публичной власти" в России. К власти вообще, а не только законодательной. Они нужны на своих местах – холодную войну никто не отменял.
Денис Проценко, не сочтите за неуважение к выдающемуся врачу, спикером сразу стать не может – имеет огромную славу, но пока не имеет личного политического веса.
А вот сделать спикером ГД женщину, притом сравнительно молодую и заведомо без пятен на репутации – вот это было бы решение в духе президента. Не просто удачным кадровым решением, а решением в духе его понимания (и народного осмысления) – зачем нужен парламент. И депутаты.
Как себе представляет деятельность правильных (с неправильными тем более всё понятно) депутатов Государственной Думы простой человек? Они проблемы людей должны решать. Ближе быть к народу. Принимать граждан. Помогать. Выводить на чистую воду зарвавшихся чиновников.
Позвольте, но ведь с точки зрения социальной психологии это… Женская роль, ну да. Забота. Воспитание. Внимание к мелочам. К быту. Между прочим, умение деньги считать – парламент – это ведь прежде всего контроль над бюджетом – это, в нашей традиции, в семье тоже больше женская роль.
Могучие мужчины – на фронт. Холодной войны. А надёжный тыл (законы принимают в тылу) обеспечат матери, жёны, сёстры.
Так что выбор председателя Государственной Думы, если ориентироваться на первую пятёрку списка "Единой России" – это выбор между учительницей и защитницей прав детей. Поживём – увидим, но, как любят писать в интернете, запомните этот твит.

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