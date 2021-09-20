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Шойгу и Лавров идут в Госдуму? В "Единой России" ответили на вопрос дня

20 сентября 2021, 11:45  •  215 • Политика
Секретарь генсовета "Единой России" рассказал о планах на работу в Госдуме лидеров федерального списка.
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что лидеры федерального списка на выборах в Госдуму пока не определились, пойдет ли они работать в парламент.
Во главе списка партии были глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы Денис Проценко, омбудсмен по вопросам детей Анна Кузнецова, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.
Это их решение (оставить ли мандат - ред.). Мы будем с ними общаться, завтра у меня с Анной Кузнецовой встреча, в том числе в рамках бюджетного процесса, потому что те инициативы, которые она озвучивала, требуют бюджетного согласования
- заявил Турчак в понедельник, на брифинге. Турчак подчеркнул, что проведет встречи с лидерами списка.
По его словам, "по каждой позиции будем встречаться: с Проценко — по разделу здравоохранения народной программы, с Кузнецовой — по семье и детям, с Шмелевой — по образованию. Эта неделя будет определяющей".
По словам Турчака, целью партии н6а выборах остается конституционное большинство, секретарь отметил, "что у нас задача получить 300+ (мест), мы к ней стремимся".
По предварительным результатам выборов после обработки 50,08% протоколов избирателей "Единая Россия" набирает 46,10% голосов на выборах в Госдуму, на втором месте КПРФ с 21,40% голосов.

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